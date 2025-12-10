Mercedes-Benz GLB 2026 дебютировал как электромобиль со встроенным ChatGPT

Mercedes-Benz решил сыграть в крупное обновление без лишних церемоний: оставить знакомый «кирпичный» силуэт GLB, но наполнить его совершенно новым содержанием. Так появился свежий GLB — модель, которая открывает для модели электрическую главу под знаком самых современных технологий. Бензиновые версии отправлены в тень, гибриды задержатся до следующего года, а вот технологический размах — уже здесь.

© Mercedes-Benz

GLB вместо EQB

Первые представители семейства нового кроссовера — это версии 250+ и 350 4Matic, обе с пометкой EQ Technology. Фактически, они занимают освободившееся после тихого ухода EQB место, но под более привычной состоятельному обывателю вывеской GLB.

Базовый GLB 250+ оснащается аккумуляторной батареей ёмкостью 85 кВтч и опирается на 800-вольтовую электрическую архитектуру — тот самый фундамент, который даёт одновременно и энергоэффективность, и скорость зарядки.

Единственный задний электромотор выдаёт 268 л.с. и 335 Нм постоянного крутящего момента с возможностью кратковременного буста до 454 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 7,4 секунды, а паспортный запас хода составляет внушительные 630 км по циклу WLTP — показатель, который делает GLB одним из самых «дальнобойных» компактных электрокроссоверов премиум-класса.

Над ним располагается версия GLB 350 4Matic — уже с двумя моторами и полным приводом. Здесь суммарные 349 л.с. и 515 Нм позволяют ускоряться до сотни за 5,5 секунды. Да, запас хода слегка сокращается до 615 км, но динамика выходит на совершенно иной уровень.

Вдобавок, Mercedes-Benz уже подтвердил: в 2026 году появится более доступная электрическая версия, а следом и гибрид с 48-вольтовой системой. Всего будет три уровня мощности, как для переднего, так и для полного привода.

Дизайн со световым акцентом и неожиданные сравнения

Снаружи новый Mercedes GLB 2026 узнать довольно легко, а вот проигнорировать увиденное уже трудно. Передняя часть кроссовера стала гораздо выразительнее: крупная решётка радиатора, сложная графика фар со «звёздной» начинкой светодиодных ДХО и широкая световая перемычка создают эффект театральной сцены, которая вспыхивает огнями при каждом старте.

Правда, это сравнение не единственное. Еще, компоновка узких фар с перемычкой под складкой капота напоминает Kia Soul последнего поколения, кстати, отличающийся таким же коробочным стилем кузова.

Задняя часть также вызывает вопросы. Вертикальные фонари и тонкая горизонтальная перемычка сразу же отсылают нас к совершенно другому концу ценовой линейки авторынка — Range Rover, а нелепые пары трехлучевых звезд по краям придуманы дизайнерами лишь для того, чтобы сзади автомобиль никак нельзя было спутать с «британцем».

Габариты: длиннее, шире, но ниже

GLB нового поколения заметно вырос. Длина теперь достигает 4 732 мм — это на 48 мм больше EQB и на 98 мм больше прежнего GLB. Ширина стала 1 861 мм, то есть прибавила 27 мм. Интересно другое: высота уменьшилась до 1 687 мм (-14 мм), что слегка опускает линию крыши и придаёт машине более «подтянутый» вид.

Зато колёсная база серьёзно подросла до 2 889 мм (+60 мм), и это напрямую влияет на пространство во втором ряду. Багажник тоже стал вместительнее: 667 литров сзади плюс 127 литров спереди под капотом, где у электромобилей вместо мотора устроено небольшое, но очень удобное дополнительное место хранения.

В качестве небольшой ложки дёгтя можно упомянуть радиус разворота, который вырос с 11,7 до 11,9 метра.

Три экрана и ChatGPT

Внутри новый GLB кажется скорее гаджетом, чем автомобилем. Опциональный мега-экран «Superscreen» объединяет 10,25-дюймовую приборку, центральный 14-дюймовый дисплей и ещё один 14-дюймовый экран для пассажира.

Весь интерфейс работает под управлением собственного интерфейса производителя MBUX 4.0, но усиленного интеграцией с Microsoft и Google AI. А виртуальный ассистент и вовсе построен на базе ChatGPT 4o — фактически, в кроссовер подселили одну из лучших в мире нейросеть, способную отвечать на вопросы и помогать в поездке. Визуальная часть тоже неслучайна: рендеринг интерфейсов выполняется на движке Unity, что делает анимацию более плавной, выводя её на игровой уровень.

Дашборд почти полностью плоский, а лишние элементы сведены к минимуму — Mercedes уверенно движется к чистому минимализму.

Цены озвучены пока только для домашнего рынка Германии. Стартовый Mercedes-Benz GLB 250+ оценивается в €59 048 (примерно 5,3 млн руб.), а 350 4Matic — в €62 178 (около 5,6 млн руб.).