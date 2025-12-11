Дороги в Московской области обработали противогололедными материалами

В Московской области более 12,7 тыс. км региональных дорог обработали противогололедными материалами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

© Газета.Ru

Всего в работах задействовали более 360 комбинированных дорожных машин и тракторов.

«Дорожные службы Подмосковья продолжают мониторить погодные условия и проводить необходимые работы, чтобы обеспечить комфортный проезд личного и общественного транспорта», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Также в ведомстве автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров.