В РФ можно приобрести Honda Vezel 2026 года от 2,77 млн рублей

В России открыты заказы на обновленный кроссовер Honda Vezel 2026 модельного года, говорится в сообщении дистрибьютора Honda в РФ, поступившем в редакцию "РГ".

© Российская Газета

Отмечается, что Honda Vezel 2026 - это актуальная версия модели с пересмотренным оснащением и унифицированным силовым агрегатом для всех комплектаций.

Под капотом установлен бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 124 л.с. и 145 Нм. Он работает в паре с бесступенчатой трансмиссией CVT. Привод - передний.

Заявленный расход топлива составляет 6,3 литра на 100 км.

Дистрибьютор также сообщил, что на автомобиль действует гарантия сроком 3 года или 100 000 км пробега.

Скорее всего, поставки автомобилей осуществляются из Китая, где у Honda налажен выпуск Honda Vezel.

Стоимость Honda Vezel с учетом действующих ставок утилизационного сбора начинается от 2 769 900 рублей, но окончательная цена зависит от курса валют.