В Москве водитель скорой помощи заявил о штрафе из-за одной детали на авто

В Москве водитель скорой помощи заявил о штрафе из-за одной детали на автомобиле. Как утверждает горожанин, его остановили сотрудники ДПС и наказали за георгиевскую ленточку на служебной машине, передает «Москва 24».

© Lenta.ru

Сотрудник отметил, что в этот момент он вез пациента.

«Меня сфотографировали, забрали мое водительское удостоверение.<...> Сказал: "За георгиевские ленты и за московскую помощь"», — поделился горожанин.

По данным «Москвы 24», автомобили с георгиевскими лентами власти столицы передали службе в качестве подарка в честь профессионального праздника — Дня работника скорой помощи.

До этого стало известно, что в Екатеринбурге диспетчер скорой отказалась отправлять медиков к человеку.

Еще раньше жителя Волгограда с кровоизлиянием в мозг оттолкнули от машины скорой помощи и отказались везти к врачам.