Жителю Вены запретили хранить Ferrari на балконе

28-летний житель Вены Амар Дежич оказался в центре скандала из-за своего экзотического решения по хранению дорогостоящего автомобиля. Суперкар Ferrari 296 GTB стоимостью 300 тысяч евро был вынужден покинуть балкон его квартиры после того, как технические контролирующие органы Австрии потребовали вернуть автомобиль обратно на улицу.

По словам Дежича, он искал подходящее место для зимнего хранения своего итальянского суперкара, но все парковочные участки в жилом комплексе были уже заняты. Тогда он вспомнил о практике в Дубае, где многие дома оборудованы автомобильными лифтами, и решил поставить машину на балкон.

Для того чтобы поднять машину на второй этаж, хозяин машины нанял кран, что обошлось ему в кругленькую сумму. Но радость от необычного хранения длилась недолго. Видеоролики с процессом погрузки быстро распространились в местных соцсетях, и строительная инспекция обратила на это внимание.

"Я хотел закрыть Ferrari в стеклянную витрину с подсветкой, чтобы автомобиль выглядел как произведение искусства", - посетовал владелец. Однако его планы разбились о суровую реальность европейских законов.

В результате Дежичу предписали вернуть автомобиль на землю, так как риск обрушения балкона был признан слишком серьезным. Теперь Ferrari 296 GTB будет проводить зиму на складе компании собственника суперкара.

