Елабужский завод открыл импортозамещающее производство аккумуляторов для машин

Реализация этого проекта осуществлялась при содействии Фонда развития промышленности и ИВФ в рамках программы "Развитие проектов". Суммарный объем вложенных средств составил без малого 157 млн рублей, из которых 97,5 млн рублей были выделены вышеупомянутым фондом.

EFB-аккумуляторы имеют значительные преимущества по сравнению с обычными батареями: скорость их зарядки увеличена на 45%, они отличаются продолжительным сроком эксплуатации и способны выдерживать большее количество зарядно-разрядных циклов. Кроме того, пусковой ток этих аккумуляторы превосходит аналоги на 30–50%.

В настоящее время около 80% российского рынка EFB-аккумуляторов приходится на импортные изделия. Запуск линии в Татарстане позволит занять до 8% этого сектора, уменьшив зависимость от зарубежных поставщиков.

В настоящее время продукция Елабужского завода уже поставляется на российский рынок автозапчастей и отправляется на экспорт в страны СНГ. После достижения запланированной мощности предприятие получит возможность производить ежегодно до 80 тысяч полностью локализованных аккумуляторов, используя российское сырье, сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности.

