Классический Defender V8 слегка обновлен и получил эффектную отделку

Британская компания JLR продолжает мелкосерийное производство рестомодов на базе классического Land Rover Defender. Заслуженный рамный внедорожник теперь доступен в отделке, стилизованной под топ-версию Octa современного Дефендера поколения L663 с несущим кузовом, при этом классик существенно дороже современника.

Конвейерная жизнь классического рамного Land Rover Defender закончилась в 2016 году, но он продолжает рыночную карьеру как заводской рестомод, причём в прошлом году компания JLR сняла все ограничения на его производство и разработала широчайшую программу кастомизации, чтобы клиенты тратили побольше денежек на свой Classic Defender. Для изготовления каждого рестомода необходим хорошо сохранившийся донорский Land Rover Defender, выпущенный в период с 2012 по 2016 год. Рестомод доступен в трёх кузовах на выбор: Defender 90 — короткобазный трёхдверный, Defender 110 — пятидверный со стандартной колёсной базой и Defender 90 Soft Top — короткобазный кабриолет, причём кабриолет появился в гамме недавно — весной этого года.

Летом прошлого года дебютировал Land Rover Defender Octa — это самая мощная, дорогая и технически продвинутая версия современного внедорожника поколения L663. После дебюта этой версии клиенты подразделения Land Rover Classic, занимающегося выпуском рестомодов, стали просить для рамного внедорожника такую же эффектную отделку, как у современного Defender Octa, и вот она, наконец, готова. В привязке к рестомоду название Octa не используется, но характерные для Defender Octa цвета и элементы декора скоро появятся в конфигураторе классического Дефендера (на момент выхода нашей публикации их там не было).

Пять новых цветов для кузова напрямую позаимствованы из палитры Defender Octa — медный Petra Copper, зелёный Faroe Green, синий Sargasso Blue, чёрный Narvik Black и белый Patagonia White. Любой цвет наносится вручную и требует порядка 300 часов работы. Чёрная радиаторная решётка выполнена в стиле Defender Octa, а буквы крупной надписи Defender над этой решёткой изготовлены из кованого карбона.

Цвета и материалы отделки салона рестомода тоже могут быть подобраны в стиле Defender Octa — палитра тут очень большая. Показанные на фотографиях ковшеобразные клесла Recaro могут показаться слишком вычурными для общего квадратно-гнездового стиля этого внедорожника, но вместо них можно выбрать более традиционные кресла с интегральными или регулируемыми подголовниками. На свежих фотографиях можно заметить также прежде не предлагавшийся полноценный мультимедийный экран (раньше была только магнитола со встроенным 3,5-дюймовым экранчиком), ради него слегка перекомпонована центральная консоль.

Техническая начинка у рестомода прежняя. Вместо стокового турбодизеля здесь под капотом установлен 5,0-литровый бензиновый атмосферный V8 (405 л.с., 515 Нм), МКП заменена на 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF в паре с 2-ступенчатой «раздаткой». Простенькая исходная система полного привода типа парт-тайм заменена на постоянный полный привод с межосевым дифференциалом, межколёсные дифферециалы усилены. Зависимая подвеска с неразрезными мостами сохранена, но в ней установлены новые амортизаторы Bilstein в сочетании с новыми пружинами и стабилизаторами поперечной устойчивости от Eibach. Новые мощные дисковые тормоза Alcon с четырёхпоршневыми суппортами «по кругу» (диаметр передних тормозных дисков — 335 мм, задних — 300 мм) работают в связке с современной системой стабилизации.

В Великобритании Classic Defender V8 стоит от 190 000 фунтов стерлингов плюс налоги, тогда как современный Defender Octa с 635-сильным бензиновым битурбомотором V8 — от 148 045 фунтов стерлингов. Почему такая разница? Потому что рестомод — это эксклюзив и долгая ручная работа по переделке старой машины в новую, а современный Defender Octa — это относительно быстрое конвейерное производство.