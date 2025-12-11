Voyah вывела на рынок радикально переработанную версию Passion L

Марка Voyah вывела на рынок радикально переработанную версию своей четырехдверки. Такой седан предложен в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида. На данный момент клиентам доступны две богатые комплектации.

Дизайн седана Passion L принадлежащий концерну Dongfeng премиум-бренд Voyah раскрыл в августе-сентябре. Осенью же в Китае открыли прием «слепых» заказов, то есть без объявления цен. А теперь на родине опубликован полный прайс-лист и дан старт продажам.

Напомним, Voyah Passion L представляет собой существенно модернизированную версию «просто» Passion (в Китае прежняя модель также известна как Zhuiguang или Chasing Light). Исходная четырехдверка дебютировала в самом конце 2022 года, полномасштабный выход на рынок состоялся в 2023-м. Изначально седан был доступен в виде электрокара, позже появился подзаряжаемый гибрид, который в итоге вытеснил «электричку». Вот и «элька» предложена только с гибридной установкой.

В основе Passion L лежит платформа с 800-вольтовой электросистемой. Силовая установка включает бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.) и пару электродвигателей. То есть, как и предшественник, седан по умолчанию имеет полный привод. Вместе два электродвигателя Voyah Passion L выдают те же 517 л.с., что и моторы недавно стартовавшего кроссовера Voyah Taishan. А суммарная отдача всей системы четырехдверки – 659 л.с. и 915 Нм. При этом седану досталась батарея емкостью 63 кВт*ч, тогда как SUV укомплектован аккумулятором на 65 кВт*ч. Только на электротяге «элька» проедет 410 км по китайскому циклу CLTC, общая дальнобойность – 1400 км. С места до 100 км/ч Passion L разгоняется за 4,8 секунды, максимальная скорость – 200 км/ч. Прежний Voyah Passion слабее, ему положен аккумулятор на 43 кВт*ч.

Внешность нового седана выполнена в стиле упомянутого кроссовера Taishan. Voyah Passion L тоже достались двухэтажная головная оптика и внушительная радиаторная решетка. Если сравнивать с предыдущей четырехдверкой, то другими еще стали бамперы и капот, с боков убрали хромированные L-образные вставки. Как и для SUV, предусмотрена двухцветная окраска кузова. Базовый седан «стоит» на 19-дюймовых дисках, у топового варианта – 20-дюймовые.

Длина Passion L равна 5125 мм, что на 37 мм больше, чем у дореформенной модели. Ширина составляет 1985 мм (+15 мм), высота в зависимости от версии – 1505 или 1522 мм (показатель предшественника – 1505 или 1515 мм). Растянули и колесную базу – теперь 3010 мм против 3000 мм у прежней четырехдверки. Даже багажник стал чуть вместительнее – 414 литров вместо 410 литров у «просто» Passion.

Интерьер полностью новый. Если предыдущий седан имеет табло во всю ширину передней панели, то у Passion L раздельные экраны приборки (10,25 дюйма) и мультимедийной системы (16,1 дюйма). Еще заменили руль, тоннель и карты дверей. Мультимедиа работает на операционке HarmonySpace 5.0 от фирмы Huawei, плюс есть голосовой ассистент на базе искусственного интеллекта.

В расположенном между передними креслами подлокотнике спрятан отсек на 6,6 литра с охлаждением и подогревом (крышка открывается с двух сторон). В торце тоннеля имеется сенсорная панель для управления различными функциями. Еще один дисплей встроен в откидной подлокотник заднего дивана. Разумеется, все кресла имеют подогрев, вентиляцию и массажер, переднее пассажирское – еще и с откидной подставкой для ног. Все перечисленное выше идет уже в базе.

Всего у Voyah Passion L две комплектации – Max и Ultra. В списке стандартного оборудования еще значатся: панорамная крыша, подогрев руля, проекционный дисплей с дополненной реальностью, аудиосистема Voyah Sound с 23 динамиками (включая динамики в подголовнике водительского сиденья), четырехзонный климат-контроль, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, штатный видеорегистратор.

Кроме того, даже начальная версия Passion L имеет автопилот ADS 4 от той же компании Huawei. Комплекс включает лидар над лобовым стеклом, 11 наружных камер, 12 ультразвуковых радаров и 3 радара миллиметрового диапазона. Исполнение Ultra – это также пневмоподвеска, электронноуправляемые амортизаторы и подруливающие задние колеса.

Voyah Passion L оценили в 279 900 – 309 900 юаней, что эквивалентно примерно 3,07 млн – 3,4 млн рублей по текущему курсу. В России «эльку» продавать пока не планируют, у нас лишь недавно локализовали сборку прежнего гибридного Voyah Passion. Зато российские клиенты уже могут оставить заявку на кроссовер Voyah Taishan в стиле Passion L.