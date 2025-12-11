Суд поддержал отказ продать пешеходу фастфуд в автоокне

Свердловский областной суд оставил в печали многих любителей фастфуда: если вы не автомобилист, то ночью не сможете порадовать себя гамбургером. Лишь голод и мечты скрасят ваш досуг до утра, пока не откроется заведение быстрой еды.

© Российская Газета

Отстоять право на ночной гамбургер попытался пешеход из Екатеринбурга. Однажды весной в районе 3 часов ночи он попытался купить еду в ресторане быстрого питания на улице Щербакова. В это время основной зал был уже закрыт, он работает до полуночи, и единственным способом сделать заказ было окно автораздачи, работающее круглосуточно, рассказывают в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Однако сотрудники ресторана отказались обслуживать покупателя, поскольку он был пешеходом, - говорится в сообщении. - По правилам заведения, окно автораздачи предназначено исключительно для клиентов на транспортных средствах. Мужчина счел такой отказ незаконным и нарушающим его права как потребителя".

Сначала гражданин пожаловался в Роспотребнадзор и просил привлечь фастфуд-рестораторов к административной ответственности. Ему отказали. Он попробовал судиться с Роспотребнадзором, но проиграл дело: суды сочли позицию ведомства правомерной.

"Не желая сдаваться, покупатель подал иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, в котором просил признать действия компании незаконными и взыскать с нее 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда", - рассказывают в пресс-службе.

Иными словами, из активного гражданина мужчина переквалифицировался в обиженного потребителя и потребовал от бизнесменов возместить обиды и усовершенствовать свои правила. По его мнению, в сияющих автоокнах ресторана обязаны одинаково радушно встречать и автомобилистов, и пешеходов.

Увы, суд решил, что пешеходам и вправду ничего там не светит, так как пути человека и машины не должны пересекаться.

"Суд, рассмотрев материалы дела, отметил, что правила обслуживания в данном ресторане были утверждены внутренними документами компании, а схемы подъезда согласованы с ГИБДД, - рассказывают в пресс-службе. - Схема движения на территории предприятия, включая размещение знаков и разметки, разработана специально для обеспечения безопасности: зона подъезда к окну автораздачи предназначена для транспорта, а пешеходные пути (тротуары) к этому окну не примыкают".

Обслуживание пешеходов, велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности через это окно запрещено правилами компании в целях безопасности дорожного движения, подчеркнули в суде. Таким образом, в окне не накормят и самокатчиков, и велосипедистов.

"Также суд отклонил доводы истца о дискриминации, указав, что установленный порядок обслуживания является единым для всех потребителей и не носит избирательного характера", - сообщают в пресс-службе.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал истцу в удовлетворении иска. Свердловский областной суд подтвердил, что отказ в обслуживании пешехода через окно для автомобилей был правомерным.