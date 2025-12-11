Названы модели, которые американцы не хотят покупать

Масштабное исследование рынка США, проведённое аналитической компанией iSeeCars, даёт надежды многим автолюбителям, желающим приобрести новую машину, взять её с хорошей скидкой. Аналитики изучили больше 2,6 миллиона объявлений о продаже автомобилей по всей стране.

Результаты показали, что у нескольких брендов концерна Stellantis серьёзные трудности. Автомобили марок Dodge, Jeep и Alfa Romeo образца 2024 года в большом количестве простаивают на дилерских площадках. Для производителей и продавцов это головная боль, но для вдумчивого покупателя — возможность выгодно договориться о цене.

Безусловный «лидер» этого необычного рейтинга — гибридный кроссовер Dodge Hornet PHEV. Оказывается, до сих пор 82,1% всех выпущенных машин этой модели стоят у дилеров. В среднем в автобизнесе аналогичный показатель составляет лишь 0,4%. Продать такие объёмы Hornet дилерам действительно будет сложно.

Скорее всего, причина в стоимости. Средний ценник на такой автомобиль сейчас держится на отметке 41 166 долларов (около 3,2 миллиона рублей). Это всего на 244 доллара меньше, чем изначально стоила версия Hornet R/T. То есть, особой финансовой привлекательности у гибрида пока нет.

На второй строчке «неудачников» расположился Jeep Grand Cherokee. В этом случае дела обстоят немногим лучше — 70,8% автомобилей 2024 года ждут покупателей по средней цене в 64 014 долларов (почти 5 миллионов рублей). Третье место занимает гибридный компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale Hybrid, у которого не продано 46,8% машин.

В списке до сих пор продающихся моделей 2024 года уже снятый с конвейера, но имеющийся у дилеров Chevrolet Malibu (31%), бензиновая версия Dodge Hornet (26,3%), большой внедорожник Jeep Grand Wagoneer L (24,1%), электрокроссовер Genesis GV60 (21,8%), новый Dodge Charger (20,9%) и спортивный Nissan Z (18,8%).

Из 23 моделей, которые дольше всех задерживаются на складах, 12 принадлежат концерну Stellantis. Помимо уже названных, это гибридный Jeep Wrangler 4xe, седан Alfa Romeo Giulia и кроссовер Stelvio, Maserati Grecale, а также разные версии Wagoneer. Эта ситуация делает Stellantis особенным случаем на рынке непроданных машин.

Не менее сложная ситуация сложилась с моделями 2025 года. Здесь первенство по самым большим запасам у электромобиля BMW i4 — 89,2% предложений ещё ждут своих клиентов. За ним следуют рамный внедорожник Lexus GX 550 (87,8%) и спорткар Subaru BRZ (87,1%). Эксперты агентства единодушны во мнении, что слабые продажи — проблема не только устаревающих моделей, но и некоторых новинок.