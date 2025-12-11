В РФ сняли с хранения новую "Волгу" 1999 года и выставили на продажу

"Российская газета" в рамках ежедневного мониторинга сайтов с объявлениями о продаже автомобилей нашла еще один интересный экземпляр - практически новый ГАЗ-3110 "Волга".

© Российская Газета

Автомобиль белого цвета был выпущен в 1999 году и имеет пробег менее трех тысяч километров.

"Волга" выставлена на продажу в Грозном, Чеченская Республика. Владелец рассказал, что авто до того, как оказался у него, был на длительном хранении, которое, увы, не прошло бесследно для ЛКП и некоторых элементов декора. Поэтому после приобретения была сделана легкая полировка кузова.

Из других недочетов: облупилась краска на аккумуляторной подставке и некоторых "элементах ходовой" - возможно, имеется в виду антикор-состав.

В остальном "Волга" в состоянии "как с завода" с оставшимся характерным запахом новой машины.

Цена 26-летней "Волги" - 1 350 000 рублей. За эти деньги в РФ можно купить Lada Iskra в средней комплектации или Vesta в начальной версии.