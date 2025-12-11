Smart представила гибрид #6 EHD с запасом хода 1810 км

Компания Smart представила гибрид Smart #6 EHD с запасом хода 1810 км

Компания Smart представила фотографии и технические характеристики своего нового подключаемого гибрида Smart #6 EHD, который уже привлек внимание благодаря впечатляющему запасу хода в 1810 км по циклу CLTC и мощности в 429 л.с.

Модель создана на базе гибридной платформы Geely NordThor 2.0 и сочетает в себе 1,5-литровый двигатель мощностью 161 л.с. с электромотором и трехступенчатой DHT. Запас хода на электричестве достигает 285 км благодаря батарее от компаний SVOLT или CATL, а расход топлива составил всего 3,9 л на 100 км.

Smart #6 EHD является самым крупным автомобилем в линейке бренда: его размеры составляют 4906х1922х1508 мм, а колесная база достигает 2926 мм – это также рекорд среди всех автомобилей Smart.

Модель выделяется желтым цветом кузова и суппортами, а также имеет регулируемое заднее антикрыло. Спереди расположена сплошная LED-полоса и крупная черная решетка, на крыше установлен лидар. Также в дизайне присутствуют скрытые дверные ручки и боковые камеры.