Успех BMW iX3 будет зависеть от мнения китайцев

BMW iX3 стартовал с большим запасом хода и глобальной стратегией

© За рулем

Немецкий автогигант BMW сделал решительный шаг в новую эпоху, выпустив электрический кроссовер iX3.

Эта модель, как заявил генеральный директор компании Оливер Ципсе, знаменует собой начало крупнейшего стратегического проекта концерна, от которого во многом зависят его долгосрочные перспективы на стремительно меняющемся авторынке.

Инженерам удалось добиться запаса хода до 800 километров на одном заряде, а также сократить время зарядки (при быстрой зарядке от10–80% за 21 минуту). Отдельное внимание уделено цифровой начинке – автомобиль получил значительный прирост вычислительной мощности для работы сложных систем и обеспечения комфорта.

Однако главной новостью стало не просто появление новой модели, а запуск целого семейства. iX3 стал первенцем, построенным на специально разработанной модульной платформе для электромобилей, в которую BMW уже инвестировала миллиарды евро. В течение всего двух лет на этой архитектуре появится как минимум пять новых «зеленых» моделей, что ознаменует переход компании к системному производству электрокаров.

Успех амбициозного проекта, как отмечают отраслевые эксперты, будет особенно зависеть от восприятия автомобиля на ключевом китайском рынке. Конкурентное преимущество будет определяться не только характеристиками, но и совершенством программного обеспечения, а также сбалансированной ценовой политикой.

Стартовая цена новинки в Европе – от 68 900 евро (6,5 млн рублей).