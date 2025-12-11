Названы самые частые нарушения среди водителей в России

Самым распространенным нарушением среди российских водителей остается превышение скорости на 20-40 км/ч, говорится в отчете портала "Дром", который подвел итоги опроса.

© РИА Новости

Об этом сообщили 54% из более чем восьми тысяч участников исследования. Причем наибольшее количество таких нарушений совершали водители на Сахалине и в Томской области.

Согласно данным опроса, 15% водителей сталкивались с наказанием за превышение на 40-60 км/ч - больше всего штрафов за это среди опрошенных выписали в Югре.

Еще 4% разгонялись на 60-80 км/ч выше допустимой нормы - тут лидером среди регионов стал Татарстан.

Около 7% автомобилистов признались, что получали штрафы за превышение скорости более чем на 80 км/ч. Это серьезное нарушение чаще отмечалось в Башкортостане, Москве, Нижегородской области.

Почти каждый пятый опрошенный - 18% - отметил, что в последние годы вовсе не получал штрафов за превышение скорости. И больше всего "правильных" водителей, согласно опросу, в Якутии, Забайкалье и Хабаровском крае.

В комментариях водители объясняли причины нарушений. Чаще всего ими становились невнимательность и плохая видимость дорожных знаков. Так, житель Омска рассказал, что на одном из участков дороги после ДТП были установлены ограничения 40 и 20 км/ч и камера фиксации. При последующем ремонте "лежачие полицейские" убрали, а знак "20 км/ч", по словам автомобилиста, оказался скрыт ветками деревьев.