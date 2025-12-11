Сразу три китайских кроссовера прошли краш-тесты Euro NCAP

Европейская ассоциация Euro NCAP опубликовала официальные оценки безопасности последней партии разбитых в 2025 году автомобилей. Среди подопытных были три модели китайских марок, которые представлены в РФ. Это гибридный Geely EX5 EM-i, вышедший на рынок в декабре текущего года, премиальный Exlantix ET и бюджетный Chery Tiggo 4. Результаты испытаний оказались впечатляющими: два кроссовера получили максимальные пять звезд, а один - четыре звезды.

© Российская Газета

В Европе названия этих моделей несколько отличаются. Например, Geely EX5 EM-i известен там как Strarray EM-i. Эксперты Euro NCAP оценили его способность справляться с фронтальными ударами, отметив высокий уровень защиты водителя и пассажира на переднем сиденье. Боковая защита также была признана достаточной для всех критически важных областей тела. Оценки Geely EX5 EM-i: 90% за защиту водителя и пассажира, 87% за безопасность ребенка, 86% за защиту пешехода и 77% за работу электронных систем.

Высокую оценку также заслужил премиальный Exlantix ET. В испытаниях участвовал электрический вариант модели, тогда как в России он доступен только в гибридной модификации. Результаты кроссовера схожи с EX5 EM-i: 90% за защиту водителя и взрослого пассажира, 85% за безопасность ребенка, 76% за защиту пешехода и 79% за работу систем безопасности. Эксперты отметили, что уровень защиты будет одинаковым для пассажиров разного роста.

Однако Chery Tiggo 4, известный в Европе как Ebro s400 HEV, показал менее впечатляющие результаты. Защита водителя и пассажира была оценена на 79%, ребенка - на 85%, пешеходов - на 78%, а работа электронных систем - на 80%. При различных видах ударов защита грудной клетки водителя оказалась недостаточной, а взрослые рискуют получить серьезные травмы шеи при фронтальном столкновении.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Euro NCAP меняет критерии оценки и будет начислять баллы за физические кнопки.