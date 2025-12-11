"Автостат" рассказал, что будет с авторынком в 2026 году

Российский рынок новых легковых автомобилей в 2026 году сохранится в диапазоне 1,32-1,34 млн проданных машин - на уровне 2025 года. Об этом сообщил заместитель начальника отдела аналитики "Автостата" Виктор Пушкарев.

По его оценке, при благоприятном развитии ситуации возможен рост до 1,45 млн автомобилей. Негативный же сценарий предполагает снижение продаж до 1,2 млн единиц.

Эксперт отмечает, что ключевым фактором для авторынка станет состояние российской экономики, которая в 2026 году будет развиваться в условиях санкций.

С 1 января 2026 года снова будет проиндексирован утильсбор, что неминуемо отразится на стоимости машин. Подорожание автомобилей может также сказаться на спросе.

Также на динамику продаж продолжат влиять ключевая ставка Банка России, курс валют, инфляция и регулирующие меры правительства.