Импорт подержанных авто из Беларуси в Россию значительно увеличился

Импорт подержанных автомобилей из Беларуси в Россию значительно ускорился в ноябре, однако по итогам одиннадцати месяцев показатель остается существенно ниже уровня прошлого года.

По данным главы "Автостата" Сергея Целикова, в ноябре в Россию ввезено 4079 легковых автомобилей старше трех лет - в 6,5 раза больше, чем годом ранее (633 единицы). Рост сформирован преимущественно за счет премиального сегмента.

По данным статистики, наиболее востребованными марками стали BMW (1099 автомобилей), Audi (330), Mercedes-Benz (285), Chevrolet (262) и Volkswagen (237).

В модельном разрезе лидирует Chevrolet Equinox - 192 ввезенные машины. Следом идут BMW X5 (165 единиц), BMW 3 Series (163), BMW 5 Series (138) и BMW X3 (132).

С начала года через Беларусь ввезено чуть более 18 тысяч подержанных автомобилей, что на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (46,4 тысячи единиц).

Ранее "РГ" сообщала, что импорт автомобилей с пробегом из Грузии вырос в три раза как в месячном отношении, так и за 11 месяцев.