Иранский седан SAIPA Shahin начали сертифицировать для продажи в России

В России на испытательных тестах был замечен иранский седан SAIPA Shahin. Об этом сообщает Авто Mail. Такие испытания необходимы для получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

© Газета.Ru

«В распоряжении проекта оказалась фотография седана на испытательном полигоне под Дмитровом, где все автопроизводители получают ОТТС для вывода автомобильной техники на российский авторынок», — сообщает портал.

В марте 2023 года фирма «Бест Моторс» анонсировала на июнь доставку в Россию первой партии седанов SAIPA Saina и Shahin, а также хетчбэков Quik, на момент начала продаж их цена должна была составить 1-1,7 млн рублей.

В апреле компания опубликовала характеристики и оснащение машин на сайте. Однако продажи иранских машин так и не начались, а российский сайт SAIPA перестал работать.

«В силу определенных обстоятельств, начиная с курса доллара и заканчивая утилизационным сбором, цены на все автомобили выросли, и значительно. Цена на иранский автомобиль должна быть на 20-30% ниже, чем на китайский, тогда это было бы интересно», — заключил в беседе с «Газетой.Ru» глава «Бест Моторс» Александр Степанов.

