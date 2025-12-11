Названы самые популярные люксовые автомобили в России

В России в ноябре 2025 года было продано 65 новых машины сегмента Luxury, что на 51% больше, чем в ноябре 2024 года, сообщает «Автостат».

© Lamborghini

«В модельном рейтинге на этот раз первенствует Lamborghini Urus, который в ноябре разошелся тиражом в 17 машин. Прежний лидер – Rolls-Royce Cullinan – опустился на вторую строчку с результатом 10 единиц. Такой же объем продаж в конце осени и у модели Bentley Continental GT (10 шт.)», — сообщает портал.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

