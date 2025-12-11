Россиян удивила цена шестиколесного пикапа Mercedes G63

В РФ на продажу выставлен подержанный пикап Mercedes G63. На одном из классифайдов появилось объявление о продаже Mercedes-Benz AMG G63 6x6 в обвесе от Brabus. Как пишет портал «Южный автомобиль», машина была собрана в 2025 году, а её пробег равен 1 080 км.

© Quto.ru

Впервые шестиколёсный пикап был представлен на автосалоне в Женеве в 2013 году. Пикап построен на шасси армейского Mercedes G 320 CDI, а в движение автомобиль приводит 800-сильный двигатель объёмом 4,0 литра. Увеличения мощности удалось добиться благодаря чип-тюнингу.

Модель оборудована полным обвесом от «придворного» тюнинг-ателье Brabus, которое включает модернизированные фары, карбоновые накладки, внедорожные диски с системой Bead Lock и отделку грузового отсека деревом.

Продавец намерен выручить за Mercedes-Benz AMG G63 6x6 не менее 160 млн рублей.