В России прошла регистрация новых технологий Kia

Компания Kia продолжает расширять свое присутствие в России на уровне интеллектуальной собственности. По данным SHOT, производитель подал в Роспатент заявки на регистрацию ещё двух товарных знаков.

Первый бренд - Kia Automode. Под этим названием компания развивает комплекс систем автономного вождения и ассистентов, рассчитанных на повышение комфорта и безопасности. Платформа будет адаптировать настройки под манеру и динамику езды конкретного водителя.

Внедрение технологии ожидается в следующем модельном году.

Второй - уже знакомый бренд Kia Uvo. Это мультимедийная и телематическая система, позволяющая управлять автомобилем дистанционно через мобильное приложение, а также отвечающая за информационно-развлекательные функции.

Заявки поданы напрямую центральным офисом Kia в Южной Корее. В начале декабря компания также зарегистрировала в России товарный знак "Киа. Проверено с пробегом".