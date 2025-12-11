В Кузбассе открылся еще один центр по обслуживанию специальной автотехники

Еще один крупный инвестиционный проект реализовали в Кузбассе. В Беловском округе открылся сервисный центр "КамАЗ" с полным спектром услуг по продаже, техобслуживанию, диагностике и ремонту различных видов техники из Набережных Челнов.

© Российская Газета

Дилерский центр возвели за два года на площади в 2,4 гектара близ поселка городского типа Грамотеино. Под крышей просторного современного здания, отапливаемого природным газом, разместилось двенадцать постов для ремонта и диагностики тяжелой карьерной техники, автомобилей и автобусов. Компрессорное оборудование, рассчитанное на тысячу литров воздуха, позволяет работать пневмоинструментом на всех постах, оснащенных мощными домкратами.

Для упрощения демонтажа двигателей, подлежащих ремонту, центр оснастили козловым краном-балкой. Также здесь есть пост со стендом диагностики, пост заправки кондиционеров, моторный участок и агрегатный участок, где ремонтируют коробки передач редукторов. Плюс две автомойки и склад оригинальных запчастей с розничным магазином.

Для клиентов оборудован удобный зал ожидания, где выставлены модели машин, выпускаемых в Татарстане. Вот, скажем, седельные тягачи последнего поколения для магистральных перевозок - продукт уже почти космических технологий. У флагмана линейки, спроектированного собственной школой автомобилестроительной компании, не только высокий запас прочности шасси, но и кабина из оцинкованной стали с инновационным покрытием.

В просторном салоне с ровным полом и высотой "потолка" около двух метров два полноценных спальных места (для водителя и сменщика) с освещением в ночном режиме и усиленным обогревом стекол. Водительское кресло - анатомической формы, с большим диапазоном регулировок, чтобы в длительных поездках было комфортнее. Система теплоизоляции, подходящая для сибирских зим. Климат-контроль - с удобным сенсорным управлением. Цифровая приборная панель, объединенная с бортовым компьютером, мультимедийная система с голосовым помощником. По словам производителей, выпуск кабин с увеличенным жизненным циклом роботизировали уже на 95 процентов. А импортозамещение комплектующих на фоне беспрецедентных западных санкций и вовсе достигло стопроцентного уровня (раньше половину списка покупали за границей).

Такие тягачи - на приоритетном обслуживании в автоцентрах, открывающихся по всей России. И их уже не одна сотня. Но таких, как в Кузбассе, в стране всего четыре. Ему присвоили самый высокий статус 3S. То есть здесь смогут оказывать все возможные услуги по продаже, сервисному, гарантийному и постгарантийному обслуживанию автомобилей и спецтехники "КамАЗ". Ее линейка, сообщил заместитель генерального директора компании-производителя по продажам и сервису Антон Сарайкин, включает около шестидесяти моделей и более трехсот комплектаций.

- Кузбасс - промышленный регион, у нас зарегистрировано одиннадцать тысяч грузовиков и две тысячи автобусов этой марки, - уточнил губернатор региона Илья Середюк. - Мы боремся за повышение производительности труда, а потому техника не должна простаивать. Для этого нужен качественный сервис, наличие запчастей и, конечно же, высококлассные специалисты. Благодаря проекту в Беловском округе создано тридцать дополнительных рабочих мест. И место выбрано удобное - в географическом центре области. Открывая у нас подобные центры, мы вводим практику работы выездных бригад. Туда, где нужна помощь, отправляется такая бригада с диагностическим оборудованием, проводит осмотр и диагностику сломавшейся техники. После этого все необходимые запчасти оперативно доставляются из дилерского центра.

Сервисный центр в Грамотеино сможет ежегодно продавать свыше двухсот единиц техники, проводить ее обслуживание и ремонт. А кадры для предприятия будут готовить в Кузбассе.

- Работаю здесь уже два года, с самого начала строительства центра. Перевелся с угольного разреза, на который устроился в 2005-м, - рассказал слесарь по ремонту двигателей внутреннего сгорания Юрий Дегтярев. - Принял такое решение, потому что эта компания более перспективная. К сотрудникам более гибкий подход, да и зарплата побольше. Но самое главное - обучение. Выбираешь тему, которая тебе интересна, и едешь на стажировку в Набережные Челны. Моя тема - ремонт двигателей.

Инвестиционный проект стоимостью 420 миллионов рублей воплощается в жизнь в том числе и благодаря федеральной поддержке, которая пошла на строительство подъездной дороги к сервисному центру от основной магистрали. И, по словам представителя официального дилера "КамАЗа" в Кузбассе Руслана Зиатдинова, в Беловском округе для инвесторов созданы уникальные условия - начиная от выбора земельного участка под строительство и заканчивая решением других вопросов. .

Между тем

Следующий этап реализации проекта начнется в марте 2026 года. Он также рассчитан на два года и предусматривает строительство двух складов запчастей, многотопливной АЗС, еще четырех постов ремонтной зоны, двух постов грузового шиномонтажа (появятся новые корпуса покрасочного и кузовного цехов), а также санитарного блока с прачечной, мини-отеля на десять номеров и кафе для посетителей придорожного комплекса.