В Казахстане начались продажи полноприводной Skoda Octavia

В Казахстане стартовали продажи новой модификации Skoda Octavia - с более мощным двигателем и системой полного привода. Как сообщает издание Kolesa.kz, производство этой версии осуществляется на мощностях компании Allur в Костанае.

© Российская Газета

Стоимость полноприводной Skoda Octavia в обеих доступных комплектациях составляет 19,79 миллиона тенге (около 3 млн рублей).

Новая версия автомобиля получила двухлитровый турбированный двигатель мощностью 204 лошадиные силы. В трансмиссии используется семиступенчатая роботизированная коробка передач и муфта Haldex. Разгон до 100 км/ч занимает всего 6,6 секунды.

В базовое оснащение входят 17-дюймовые диски, цифровая приборная панель, медиасистема с 13-дюймовым экраном и электрорегулировка сидений. Начальная комплектация Selection, предназначенная для полноприводных версий, добавляет матричные фары, кожаную отделку салона, трехзонный климат-контроль, вентиляцию и массаж передних сидений, а также подогрев заднего ряда. Исполнение Sportline отличается уникальным дизайном кузова и салона, спортивными сиденьями и рулем, а также возможностью настройки режимов вождения.

На выбор покупателей доступно восемь вариантов окраски кузова: "Белый Moon металлик", "Серебристый Brilliant металлик", "Серый Steel", "Серый Graphite металлик", "Черный Magic металлик", "Синий Race металлик", "Красный Velvet металлик" и "Зеленый Mamba" (доступный только в версии Sportline).

Стоимость базовой Octavia с 1,4-литровым силовым агрегатом на 150 л.с. и передним приводом стартует в Казахстане с отметки в 17 890 000 тенге, что эквивалентно 2,7 млн рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что регистрации автомобилей Skoda в России выросли на 168%.