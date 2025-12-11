В ОАЭ начались продажи автомобилей Lada

В Арабских Эмиратах появился официальный дистрибьютор бренда Lada, который намерен предложить практически весь актуальный модельный ряд марки. Пока автомобилей в наличии нет.

© РИА Новости

Lada Granta представлена только в кузове седан по ценам от 53 тысяч дирхамов (около 1,12 млн рублей). Примечательно другое - на сайте дистрибьютора завялена ныне снятая с производства Lada Granta с 98-сильным мотором 1,6 л в паре с 4-ступенчатым "автоматом" Jatco.

Эта же модель предлагается с пакетами Sportline - в кузовах седан и лифтбек.

Lada Vesta в ОАЭ будет доступна в кузовах типа седан и универсал плюс его Cross-версия. Цены - от 83 тысяч дирхамов (1,76 млн рублей). Универсал стоит на две тысячи дороже (1,8 млн рублей).

Lada Largus оценили в 74 тысячи дирхамов (1,6 млн рублей), фургон стоит 69 тысяч дирхамов.

Также есть Lada Niva Travel и Lada Niva Legend стоимостью 65 и 64 тысячи дирхамов соответственно (около 1,4 млн рублей).

Из доступных на сайте дистрибьютора Lada в ОАЭ сведений известно, что адрес офиса расположен непосредственно в Дубае.

Кроме миссии по продаже автомобилей компания обещает предоставить качественный сервис для поддержания машин в хорошем состоянии на протяжении всего жизненного цикла.