Прошла премьера нового карьерного самосвала КамАЗ «Скала»

КамАЗ представил новый карьерный самосвал, оснащённый усиленным кузовом и созданный специально для транспортировки скальных пород. Машина получила интеллектуальную систему защиты от опрокидывания, а также другие современные решения.

© соцсети

Автогигант продолжает развивать линейку тяжёлой техники для экстремальных условий эксплуатации. Совместно с заводом спецтехники «ТК Лифт» был создан новый самосвал под названием «Скала», построенный на базе прочного шасси КамАЗ-65951 с формулой 8 на 4.

Модель предназначена не для обычных дорог, а для работы в карьерах, где требуется перемещать большие объёмы породы. Самосвал оснащён 25-кубометровым кузовом «Торг-Комс», специально разработанным для перевозки вскрышных и скальных материалов плотностью до 1400 кг/м³.

Для обеспечения долговечности и устойчивости к экстремальным нагрузкам кузов выполнен из высокопрочной стали: днище толщиной 15 мм изготовлено из HB 450, а борта, передняя стенка и задний борт — из стали S700 толщиной 8 мм.

Конструкция дополнена практичными решениями: усиленным защитным козырьком над кабиной, аварийным насосом для подъёма кузова, удобным креплением под запасное колесо и камневыталкивателями, предотвращающими застревание породы между колёсами.

Главной особенностью новинки стала гидравлическая система «Smart». По данным издания «Движок», она включает инклинометр, который отслеживает угол наклона машины и предотвращает опрокидывание при разгрузке. Система также определяет массу груза и выводит данные на планшет в кабине, что помогает контролировать загрузку и избегать перегрузов.

Полная масса КамАЗ-65951 «Скала» достигает 50 тонн. На передние оси приходится до 18 тонн нагрузки, на заднюю тележку — до 32 тонн. Самосвал оснащён 13-литровым рядным дизельным двигателем КАМАЗ Р6 мощностью 482 л.с. и крутящим моментом 2403 Н·м. Он работает в паре с 16-ступенчатой механической трансмиссией, рассчитанной на тяжёлые условия эксплуатации.