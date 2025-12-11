Седан SAIPA Shahin замечен на испытательных тестах под Дмитровом

Иранский SAIPA Shahin замечен на сертификационных испытаниях в Подмосковье. На подмосковном испытательном полигоне под Дмитровом был сфотографирован иранский седан SAIPA Shahin. Источник проекта Авто Mail, знакомый с ситуацией, рассказал про испытания, которые в настоящее время проходит автомобиль. Они необходимы для получения одобрения типа транспортного средства.

Это не первая попытка иранского бренда SAIPA закрепиться в нашей стране. Впервые его модели, включая Shahin, показали россиянам еще в 2022 году на московской выставке MIMS. Тогда запуск продаж планировался на тот же год, но дальше единичного ввоза дело не пошло.

Официальный дистрибьютор, компания «Бест Моторс», весной 2023 года столкнулся с финансовыми трудностями и закрылся. Его генеральный директор Александр Степанов тогда заявлял, что вопрос поставок марки в нашу страну был закрыт из-за изменившейся экономической ситуации.

Модель построена на первой собственной платформе иранского производства SP1. Правда, производитель не скрывает, что ряд решений были позаимствованы у японской Toyota. В Иране цена на этот седан начинается от 12 тысяч долларов США (около 935 тысяч рублей).

Shahin имеет полуторалитровый бензиновый турбированный двигатель мощностью 110 лошадиных сил. С ним в паре работает пятиступенчатая механическая коробка передач. Среди опций в базовой версии предлагается доступ без ключа, кондиционер, кнопка запуска мотора, мультимедийный экран размером 7 дюймов, контроль давления в шинах, камера заднего вида и парктроники, а также обогрев зеркал. Для безопасности предусмотрены две фронтальные подушки, антиблокировочная система тормозов, помощь при экстренном торможении и система распределения тормозных усилий.

© Авто Mail

Стоит напомнить, что бренд SAIPA был создан ещё в 1965 году как совместное предприятие с французским Citroen. Однако после Исламской революции 1979 года и введения международных санкций сотрудничество с французами прекратилось. Но иранские инженеры продолжили работу, выпуская лицензионные копии. Позже на их основе стали появляться собственные модели.