ГОСТ на праворульные и гибридные машины предложили изменить

В Центральном научно-исследовательском автомобильном институте (НАМИ) заявили, что в ближайшее время государственный стандарт на праворульные и гибридные автомобили будет доработан. Как сообщает Mash, это позволит испытательным лабораториям проводить тесты транспорта без нарушений.

© Lenta.ru

«Методику надо как-то скорректировать, эту работу мы сейчас тоже начнем и предложим корректировку методики в ГОСТ 33670, чтобы лабораториям не приходилось вынужденно отступать от методики при оценке соответствий», — сообщил заместитель генерального директора по техническому регулированию Сергей Аникеев. По его словам, проект уже находится в разработке.

Как отметили в НАМИ, в последнее время поступает много обращений от аккредитованных лабораторий по методике испытаний таких машин из-за угрозы потери лицензии за нарушения.

Таким образом эксперты Центрального научно-исследовательского института отреагировали на решение Приморского арбитражного суда, который поддержал приказ Росаккредитации о запрете на ввоз праворульных и гибридных автомобилей. В ведомстве заявили о необходимости проверять такой транспорт на соответствие 13-го требования приложения номер 8, которое ранее не учитывалось лабораториями.

Из-за изменений бензоэлектрические транспортные средства не могут быть сертифицированы в России из-за несоответствия нормам выбросов, а праворульные — из-за рассчитанной на левостороннее движение конструкции фар.