Их выпускали всего год: в РФ продают Lincoln Mark V 1979 года

На одном из автомобильных агрегаторов появилось объявление о продаже роскошного купе Lincoln Continental Mark V. Хотя эта модель не считается коллекционной редкостью, предложенный к продаже экземпляр относится к лимитированной серии Collector"s Edition и имеет небольшой для своего возраста пробег - всего 36,8 тыс. км.

В США Lincoln Continental Mark V признан самым дорогим автомобилем и выпускался всего год - с 1978 по 1979 год.

Серия Collector"s Edition отличалась особым оформлением кузова, включая сохранившуюся золотистую решетку радиатора. Задняя часть крыши была отделана винилом. Этот вариант исполнения был самым насыщенным опциями. В 1979 году было выпущено 6262 экземпляра этой версии, из которых около 4 тысяч были синего цвета.

Купе оснащено могучим карбюраторным V8 объемом 7,54 литра мощностью 365 л.с. и трехступенчатой автоматической коробкой передач.

Владелец просит за свое ретро-купе 7,5 млн рублей и утверждает, что машина находится в оригинальном состоянии, не подвергалась переделке или реставрации, а ее кузов не имеет следов ржавчины.

