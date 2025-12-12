BAW готовит для России новый бюджетный гибридный минивэн M8

Компания BAW готовится к выпуску на российский рынок 5,3-метрового минивэна M8. Об этом сообщили "Китайские автомобили" со ссылкой на собственный источник.

Новинка вышла на рынок КНР в начале декабря этого года. BAW M8 оснащен последовательной гибридной системой, включающей бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, который работает исключительно для зарядки аккумулятора. Емкость последнего составляет 46 киловатт-час, а максимальный запас хода достигает 1050 километров. Пиковая мощность электродвигателя составляет 231 л.с., а 30-минутная - 95 л.с.

Габариты минивэна: длина - 5317 миллиметров, ширина - 1870 миллиметров, высота - 1955 миллиметров, расстояние между осями - 3200 миллиметров. Салон рассчитан на семь человек с конфигурацией 2+2+3.

По предварительным данным, оснащение автомобиля будет включать виртуальную панель приборов, медиасистему с большим тачскрином, беспроводную зарядку для смартфонов, удобные "капитанские" кресла с подогревом, вентиляцией, массажем и выдвижной оттоманкой на втором ряду.

Ценовой диапазон BAW M8 в Китае составляет от 159,8 до 229,8 тысячи юаней (примерно от 1,79 до 2,58 миллиона рублей по текущему курсу), что делает его одним из самых доступных представителей сегмента. Стоимость модели на российском рынке пока неизвестна.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России прошла премьера минивэна Sollers SF1.