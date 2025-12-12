В Новосибирске создана специальная группа для оперативного разбора ДТП

Как сообщили в пресс-службе правительства, специалисты занимаются оформлением всех необходимых документов и анализом обстоятельств случившегося, помогая водителям правильно подать бумаги в страховые компании и ГАИ.

Группа функционирует на базе Центра организации дорожного движения (ЦОДД), являющегося структурным подразделением министерства. Идея запуска обусловлена необходимостью повысить оперативность реакции на аварии и исключить излишние временные затраты водителей на оформление бумаг.

«Открытие группы разбора – это логичный шаг по интеграции сервисов, ответственных за безопасность и порядок на дорогах. Она позволяет автомобилистам оперативно оформить аварию, исключая длительное ожидание и очереди. Запись ведут сотрудники «Дорожного патруля» от ГКУ НСО ЦОДД. Водители сами выбирают удобную дату и время», – рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Антон Мирошниченко.

Система записи выстроена гибко и позволяет равномерно распределять поток заявок. При прибытии на место сотрудник детально изучает обстоятельства происшествия и помогает водителю оформить материал для подачи в страховую компанию и органы правопорядка.

Благодаря внедрению интеллектуальных технологий фиксации нарушений, Центр получает полную картину происходящего на дорогах. Камеры видеонаблюдения и детекторы транспорта мгновенно передают информацию о нарушении ПДД в центральный диспетчерский пункт, откуда отправляется ближайшая машина «Дорожного патруля». Ежедневно по улицам региона разъезжают 18 мобильных экипажей, фиксируя происшествия и оформляя их на месте.

Граждане могут связаться с группой и вызвать дорожный патруль по номеру экстренных служб 112. Проект разработан в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на улучшение транспортной инфраструктуры, поддержание чистоты и порядка на дорогах, повышение уровня безопасности дорожного движения.