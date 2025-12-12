Закон о регулировании беспилотного транспорта в РФ может быть принят в 2026-2027 годах

Закон о регулировании в России беспилотного транспорта может быть принят в 2026-2027 годах, допустил первый зампред Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

По его словам, уже есть определенные наработки документа.

Закон, в любом случае, будет отраслевой, готовит его Минтранс. Определенные наработки есть, но, честно, не могу сказать, когда он будет принят, потому что очень много моментов нужно еще проработать. Допускаю, что это может быть 2026-2027 годы, сказал Федяев в беседе с «Дума ТВ».

Как отмечал ранее Председатель Госдумы Вячеслав Володин, развитие беспилотного транспорта напрямую связано с принятием закона о взаимоотношениях робота и человека, эту сферу необходимо урегулировать.