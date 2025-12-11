Изменились цены на топовые версии Hongqi H6 и HS7 в России

Лифтбек H6 в топовой версии Dynamic оценивается в 4 120 000 рублей, что на 30 тысяч рублей больше, чем было ранее. Кстати, это первое повышение стоимости для данной модели с момента её появления в России в июне этого года. Базовая версия Deluxe сохранила прежнюю цену — 3 890 000 рублей.

По своим габаритам автомобиль близок к покинувшим российский рынок немецким моделям, например, Mercedes-Benz CLA и Audi A5 Sportback. Длина Hongqi H6 составляет 4 990 миллиметров, ширина — 1 876, высота — 1 450, расстояние между осями — 2 920 миллиметров.

Лифтбек оснащён двухлитровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 245 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент достигает 380 ньютон-метров. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, привод — на передние колёса.

Более существенная прибавка в цене коснулась флагманского кроссовера HS7. Его топовая комплектация Executive подорожала на 110 тысяч рублей, и теперь этот автомобиль при покупке обойдётся в 5 100 000 рублей. На российский рынок кроссовер попал в конце августа этого года, и это также его первое подорожание. Базовая версия Deluxe сохранила прежнюю цену — 4 790 000 рублей, сообщают «Автоновости дня».

HS7 оснащён таким же двухлитровым 245-сильным турбодвигателем. Однако здесь он сочетается с полным приводом. Трансмиссия — восьмиступенчатый «автомат» Aisin, а за распределение тяги между осями отвечает электромагнитная муфта Haldex шестого поколения, встроенная в редуктор заднего моста. Также в автомобиле используется 48-вольтовая система, которая состоит из стартера-генератора и аккумулятора ёмкостью 2,2 киловатт-часа.