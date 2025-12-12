Pirelli создала P Zero R и Trofeo RS специально для нового Porsche 911 GT3

Pirelli представила два специализированных комплекта шин для нового Porsche 911 GT3 — P Zero R и P Zero Trofeo RS, чтобы удовлетворить разные сценарии эксплуатации автомобиля, сообщает SPEEDME.RU. Один универсальный комплект не может одновременно обеспечить комфорт на дороге, сцепление на мокром асфальте и стабильность при длительных трековых заездах.

© Pirelli

P Zero R создавался как практичный вариант для широкого спектра условий. Он обеспечивает предсказуемое сцепление при разных температурах и эффективно работает на мокрой дороге, компенсируя слабые стороны экстремальных шин. Настройки различаются по осям: передние шины ориентированы на точность и отзывчивость, задние — на устойчивость и прочность, учитывая заднемоторную компоновку и особенности шасси GT3.

P Zero Trofeo RS рассчитан на активное использование на треке. Это дорожный полуслик, сохраняющий высокое сцепление и управляемость при прогреве и тепловых нагрузках, перенявший опыт с 911 GT3 RS. Основной акцент сделан на стабильности при резких сменах нагрузки и термоустойчивости. Этот комплект также применяют на других мощных проектах, включая электромобили.

Обе модели входят в программу Pirelli Perfect Fit, получают маркировку «N» и разрабатываются индивидуально под Porsche. Использование цифрового моделирования позволило сократить время разработки и количество физических прототипов на 30%.