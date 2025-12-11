Changan объявил предновогоднюю скидку на новую версию CS75 Plus

Производитель сообщил о специальном предложении, которое позволит будущим владельцам сэкономить 100 тысяч рублей. Этот дисконт, называемый «дополнительной выгодой», будет действовать до 31 декабря 2025 года.

© Quto.ru

Чтобы получить скидку, необходимо до конца года зарезервировать автомобиль и внести предоплату — от 100 000 рублей или полную стоимость. С учётом спецпредложения версия Luxe обойдётся в 3 999 900 рублей, а более оснащённая Tech — в 4 149 900 рублей, сообщают «Автоновости дня».

Четвёртое поколение CS75 Plus получило обновлённый дизайн и платформу, а также увеличение в размерах. Его длина «выросла» на 60 миллиметров, ширина — на 45 миллиметров, а расстояние между осями стало больше на 90 миллиметров. Эти изменения положительно сказались на пространстве в салоне и устойчивости машины на дороге.

Для кроссовера доработали двухлитровый турбомотор семейства BlueCore. Теперь он выдаёт 235 лошадиных сил, что на 9 «лошадей» больше, чем у прежней версии. Крутящий момент также увеличился на 10 Ньютон-метров. С двигателем в паре работает восьмиступенчатый гидромеханический «автомат» японского происхождения «Aisin». В России кроссовер предлагается исключительно с полным приводом.