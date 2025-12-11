Changan объявил предновогоднюю скидку на новую версию CS75 Plus
Производитель сообщил о специальном предложении, которое позволит будущим владельцам сэкономить 100 тысяч рублей. Этот дисконт, называемый «дополнительной выгодой», будет действовать до 31 декабря 2025 года.
Чтобы получить скидку, необходимо до конца года зарезервировать автомобиль и внести предоплату — от 100 000 рублей или полную стоимость. С учётом спецпредложения версия Luxe обойдётся в 3 999 900 рублей, а более оснащённая Tech — в 4 149 900 рублей, сообщают «Автоновости дня».
Четвёртое поколение CS75 Plus получило обновлённый дизайн и платформу, а также увеличение в размерах. Его длина «выросла» на 60 миллиметров, ширина — на 45 миллиметров, а расстояние между осями стало больше на 90 миллиметров. Эти изменения положительно сказались на пространстве в салоне и устойчивости машины на дороге.
Для кроссовера доработали двухлитровый турбомотор семейства BlueCore. Теперь он выдаёт 235 лошадиных сил, что на 9 «лошадей» больше, чем у прежней версии. Крутящий момент также увеличился на 10 Ньютон-метров. С двигателем в паре работает восьмиступенчатый гидромеханический «автомат» японского происхождения «Aisin». В России кроссовер предлагается исключительно с полным приводом.