В двух районах Дубая беспилотные такси WeRide начали ездить в тестовом режиме

В дубайских районах Джумейра и Умм-Сукейм запустили коммерческую эксплуатацию беспилотных такси WeRide, пока только в тестовом режиме в присутствии водителя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Дубая.

«Управление дорог и транспорта Дубая объявляет о запуске с сегодняшнего дня пилотного проекта общественного роботакси в приложении Uber в Дубае», — говорится в сообщении.

Там отметили, что реализацией проекта занимались компании WeRide и Uber Technologies. Через приложение последних можно заказать такое такси. Отмечается, что переход от тестового режима к полноценной работе сервиса такси запланирован на начало 2026 года.

18 ноября в Минтрансе РФ заявили, что в 2026 году в Москве может появиться возможность вызова беспилотного такси. По информации ведомства, ранее в Москве уже проходили тестовые перевозки пассажиров беспилотными автомобилями, однако их массовый запуск был приостановлен для более тщательной отработки всех возможных сценариев в контролируемой среде.

Ранее Мишустин спрогнозировал мировое лидерство России в сфере беспилотных машин.