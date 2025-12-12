Прошла только первое ТО: в Подольске продают "капсулу" Kia Rio 2010 года в идеале

В Подольске "Российская газета" нашла в продаже практически новый Kia Rio хэтчбек, выпущенный в 2010 году. Машине 15 лет, но она полностью в стоке, в салоне - запах нового авто, а цена ниже, чем на Lada Iskra по предновогодней скидке.

© Российская Газета

Автомобиль выкрашен в золотисто-бежевую эмаль, которую теперь не часто встретишь. Владелец опубликовал видео, в котором толщиномером проходит буквально каждый элемент кузова, чтобы развеять сомнения относительно заводской окраски.

Состояние ЛКП действительно изумительное для 15-летней машины. Салон, багажник, подкапотка - это все тоже не имеет намека на длительную эксплуатацию.

Пробег хэтчбека - 18 тысяч км. Напомним, регламент ТО для автомобилей Kia Rio - каждые 15 тысяч км, поэтому выставленная на продажу "капсула времени", считай, новая. Но хочется верить, что техобслуживание проводилось не по цифрам на одометре, а как и положено во время простоя - раз в год. На момент продажи ТО проведено.

Kia Rio оснащен двигателем 1,4 литра мощностью 95 л.с. и МКП. Есть сигнализация, кондиционер, фронтальные подушки, ЭУР, подогрев передних сидений и наружных зеркал, задний парктроник.

Цена Kia Rio из 2010 года - 970 000 рублей. В начале декабря АвтоВАЗ объявил предновогоднюю распродажу, в рамках которой, например, Lada Iskra седан стоит от 999 200 рублей.