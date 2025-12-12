В Минске продлены льготы и преференции на электромобили

На устойчивое развитие электротранспорта и зарядной инфраструктуры в Беларуси направлен очередной указ Президента Александра Лукашенко. Этот документ, сообщили накануне в администрации главы государства, вносит изменения в предыдущий указ, действующий последние пять лет.

Во-первых, в нем гарантированы льготы по НДС и инвестиционному вычету на электромобили еще на три года, а преференции для установки и обслуживания зарядных станций - на неограниченный срок.

Судя по документу, вторым оператором определен РУП "Белтелеком", который будет осуществлять строительство и обслуживание медленных зарядных станций мощностью до 44 кВт. Кстати, застройщикам предоставляются и права на передачу зарядных станций и объектов электрических сетей государственным операторам для их последующей эксплуатации на безвозмездной основе.

Кроме того, указ предусматривает и отмену права на бесплатную парковку участников дорожного движения на электромобилях. По официальным данным, к 1 октября в республике их было зарегистрировано более 41 тысячи.

Ранее эксперты прогнозировали, что к 2030 году можно будет добиться 300 000 зарегистрированных электрокаров. Правда, важным фактором для достижения данного показателя специалисты называют снижение цен на электромобили.