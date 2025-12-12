«Яндекс» разрабатывает электромобиль под собственным брендом

«Яндекс» разрабатывает собственный электромобиль для такси под брендом UMO 5. Товарный знак UMO компания зарегистрировала в Роспатенте в ноябре. Машину планируют собирать совместно с китайским автоконцерном GAC, сообщают «Ведомости» со ссылкой на презентацию проекта.

UMO 5 фактически повторяет модель GAC Aion Y Plus — компактный электрокроссовер мощностью 204 л. с. с запасом хода 300–430 км. Стоимость электромобиля с субсидией составит около 2,4 млн руб., а лизинг — от 69 тыс. руб. в месяц. «Яндекс» оценивает годовые расходы на эксплуатацию в 405 тыс. руб., что заметно ниже затрат на авто с ДВС.

Модель предполагается использовать в классе «комфорт+» сервиса «Яндекс Такси». Машина получит широкий набор современных опций, включая систему кругового обзора, шесть подушек безопасности и крупный мультимедийный экран.

Выпуск, по оценкам источников издания, может начаться в 2026 году.

Однако эксперты отмечают — перспективы проекта зависят от развития зарядной инфраструктуры и состояния рынка электромобилей, который в России пока снижается. Конкуренцию UMO 5 может составить поддерживаемый государством электромобиль «Атом», ожидаемый к запуску на «Москвиче», хотя и стоящий дороже.