Для Tesla Cybertruck разработали усиленные кованые колеса

Электрический пикап Tesla Cybertruck позиционируется как прочный и выносливый автомобиль, однако штатные литые колёса уже неоднократно становились объектом критики владельцев. Тюнинг-ателье Unplugged Performance предложило альтернативное решение — кованые диски UP-RW Cyber Road Warrior, разработанные с учётом большой массы модели и высокого крутящего момента.

© Cybertruck

Новые колёса изготовлены методом полной ковки из алюминиевого сплава 6061-T6. Их допустимая нагрузка составляет 1450 кг на одно колесо, тогда как у стандартных литых дисков этот показатель находится на уровне около 1140 кг. В компании поясняют, что литые диски более уязвимы к ударам и дефектам дорожного покрытия из-за возможных внутренних пор и меньшей устойчивости к экстремальным нагрузкам, тогда как кованая конструкция рассчитана на тяжёлую эксплуатацию.

Отдельно разработчики проверили влияние новых дисков на запас хода. Unplugged Performance провела сравнительные испытания трёх одинаковых Cybertruck на одном маршруте в пустынной местности. В тесте участвовали автомобили со стандартной комплектацией Foundation Series, с заводскими колёсами Core Wheels и с дисками Cyber Road Warrior. По итогам заездов новые колёса показали эффективность на уровне наиболее аэродинамичных заводских колёс Tesla и превзошли базовую конфигурацию.

Характерной особенностью линейки Road Warrior стало сменное внешнее защитное кольцо. Оно принимает на себя удары о бордюры и препятствия, что позволяет избежать дорогостоящего ремонта самого диска и ограничиться заменой кольца. Диски совместимы со штатной 20-дюймовой резиной Tesla Cybertruck и поставляются с пожизненной гарантией от трещин и деформации ободов.