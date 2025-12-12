GWM представила «полярный» Tank 300 с лимитированным тиражом

Tank, внедорожный бренд Great Wall Motor, вывел на рынок одну из самых редких и ярких своих модификаций — Tank 300 Polar Edition. Премьера состоялась на автосалоне в Гуанчжоу, а сегодня объявлены цены: от 226 800 до 244 800 юаней, то есть примерно от 2,5 до 2,8 млн рублей (в Китае, конечно). Тираж всего 300 машин на весь мир — и ориентир здесь как на людей, работающих в экстремальных условиях, так и на тех, для кого настоящий офф-роуд — не хобби, а образ жизни.

© Allroader.ru

Оранжевый цвет и акценты для экстрима

Снаружи Polar Edition легко узнаётся по сочному оранжевому цвету кузова — фирменному Polar Orange. Его дополняют контрастные графические элементы Polar Edge и шильдик Polar Glory на переднем крыле. В салоне тема продолжается: на подголовниках — тиснение Polar Imprint, подчёркивающее принадлежность к лимитированной серии.

Для Polar Edition предусмотрены три опциональных комплекта, рассчитанных на разные сценарии эксплуатации. Winter Guardian приносит обогрев лобового стекла и форсунок — система предотвращает замерзание даже при –30°C и обеспечивает стабильную видимость.

Snow Conqueror добавляет вседорожные шины, повышающие сцепление на снегу и льду. Escape Escort предлагает дистанционно управляемую беспроводную лебёдку на 4 тонны и сертифицированную буксировочную способность до 2,5 тонн — решение для самоспасения и помощи на сложных маршрутах.

Классический рамник с честной геометрией

Формально Tank 300 относится к компактным рамным внедорожникам, но в Polar Edition он выглядит особенно убедительно. Длина — 4760 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1903 мм, колёсная база — 2750 мм. Каркас — лестничная рама. Геометрия соответствующая: угол въезда 33*, угол съезда 34* — вполне «взрослые» показатели геометрической проходимости.

Внутри Polar Edition наследует уже знакомую архитектуру салона «штатных» Tank 300. Центральное место занимает 14,6-дюймовый парящий дисплей мультимедиа комплекса, которому ассистирует 12,3-дюймовая цифровая «приборка». Двухспицевый мультируль, электронный селектор КПП на рулевой колонке, современная, но утилитарная компоновка элементов управления.

За «умную» часть отвечает система Coffee OS, работающая на чипе Qualcomm Snapdragon 8155: есть 4G-подключение, четырёхзонное голосовое управление и удалённое управление через мобильное приложение.

Вам бензин или дизель?

Под капотом — знакомые силовые агрегаты линейки Tank 300. Бензиновый 2.0T выдаёт 224 л.с. мощности и 387 Нм крутящего момента. Тяговитый дизель 2.4T — 184 л.с. и 490 Нм.

Обе версии работают в паре с 9-ступенчатым автоматом. Для бездорожья предусмотрены — и это важно — блокировки обоих дифференциалов, подключаемый полный привод и фирменная функция «танковый разворот», помогающая разворачиваться на узких участках троп и лесных дорог.