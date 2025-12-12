Ввоз машин с пробегом из Белоруссии в РФ вырос в 6,5 раза

Импорт подержанных автомобилей из Белоруссии в Россию в ноябре 2025 года вырос в 6,5 раза, сообщил в своем Telegram-канале глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

© Газета.Ru

«В ноябре текущего года из Беларуси в Россию ввезено 4079 легковых автомобилей с пробегом (старше 3 лет). Это в 6,5 раза больше, чем в ноябре прошлого года (633 шт.)», — сообщил Целиков.

Лидер в модельном зачете Chevrolet Equinox (192 шт.). Далее идет сплошь модельная линейка BMW: X5 (165 шт.), 3 серия (163 шт.), 5 серия (138 шт.), Х3 (132 шт.).

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

Ранее сообщалось, что россиян к 2035 году пересадят на отечественные автомобили.