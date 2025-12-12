Ford запустил новую программу дооснащения для семейства Ford Bronco

Компания Ford запустила новую программу дооснащения для семейства Ford Bronco, которая фактически позволяет приблизить обычные версии модели к уровню экстремального Bronco Raptor. Покупателям стали доступны аксессуары и технические решения, которые ранее устанавливались исключительно на топовую модификацию и считались её ключевым отличиеми, пишет SPEEDME.RU.

© соцсети

Одним из самых заметных нововведений стали фирменные светодиодные фары в стиле Raptor. Они получили характерный дизайн и декоративную гравировку с логотипом бренда, подчёркивающую внедорожный статус модели. Стоимость комплекта составляет 1695 долларов, а заказать его можно напрямую через онлайн-магазин Ford Performance без обращения к сторонним тюнерам.

Помимо визуальных обновлений, Ford предлагает и практичные доработки. Владельцам Bronco стала доступна усиленная система крепления запасного колеса за 310 долларов — решение, разработанное с прицелом на тяжёлые условия эксплуатации и активное бездорожье. За ту же сумму предлагается комплект защитных пластин для точек крепления амортизаторов, повышающий надёжность подвески и устойчивость автомобиля к экстремальным нагрузкам.

В дополнение к этому Ford анонсировала премиальные чёрные коврики для салона, ориентированные на владельцев, которые хотят сохранить интерьер даже при активной внедорожной эксплуатации. Их стоимость пока не раскрыта. Все новые опции совместимы с Ford Bronco модельных годов с 2021 по 2026 включительно, что делает программу особенно привлекательной для уже существующих владельцев.