Водителям назвали виновных в падении сосульки на машину

Если на машину упала сосулька, за компенсацией можно обратиться в суд. Как нужно действовать в такой ситуации, в беседе с «Газетой.Ru» проинструктировала юрист по защите прав потребителей, член Ассоциации юристов России Софья Лисина.

© Lenta.ru

Прежде всего, увидев рухнувшую на авто сосульку, водитель должен включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. После этого следует вызвать на место происшествия сотрудников ГИБДД. Европротокола для фиксации инцидента, по словам юриста, будет недостаточно — падение сосульки не квалифицируется как стандартное ДТП.

Лисина советует по максимуму собрать доказательную базу. Для этого пригодятся записи с видеорегистратора, уличных камер наблюдения, не помешает также взять показания у очевидцев и зафиксировать их в письменном виде. Кроме того, важно зафиксировать объем и характер ледяного образования, добавила собеседница издания.

Причиненный ущерб поможет оценить независимая экспертная организация. Перед соответствующим специалистом юрист рекомендует поставить два вопроса: существует ли причинно-следственная связь между падением льда и зафиксированными повреждениями и во сколько обойдется ремонт машины.

Впоследствии необходимо будет установить ответственных за обрушение наледи — именно они, согласно статье 1064 Гражданского кодекса РФ, возместят урон автомобилисту. Виновным в падении льда может быть собственник здания, дом может принадлежать коммерческой организации или муниципалитету. Нередко виновником происшествия становится управляющая или обслуживающая организация, ответственная за уборку и проверку состояния крыш. Если определить виновного не удается, нужно подать запрос в местную администрацию. В заявлении необходимо изложить суть произошедшего и попросить предоставить сведения о владельце здания и ответственных за содержание дома. К претензии на имя ответственного лица или организации нужно приложить собранные доказательства и копию экспертного отчета об оценке ущерба. В случае, если претензия останется без ответа, вопрос можно урегулировать в судебном порядке, отметила Лисина.

Получив протокол осмотра, справку из полиции и результаты независимой экспертизы, компенсировать ущерб можно также за счет страховой компании. Однако, если машина застрахована только по ОСАГО, возместить расходы по каско не удастся.