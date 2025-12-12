Кроссовер Geely EX5 в КНР научили ездить по диагонали

Компания Geely продемонстрировала инновационную систему независимого управления колесами на примере кроссовера EX5. Прототип оснащен четырьмя электродвигателями, что позволяет автомобилю разворачиваться на месте, двигаться боком и по диагонали.

Управление машиной пока осуществляется при помощи специальной перчатки. Но в будущем компания интегрирует эту функцию в смартфоны и умные часы.

Прототип Geely EX5 способен разворачиваться на месте, парковаться в узких пространствах и выезжать из них без труда. Колеса передней и задней осей могут поворачиваться и двигаться в разных направлениях, обеспечивая автомобилю высокую маневренность.

Новая технология также поддерживает режим движения "крабом", когда автомобиль двигается боком.

Geely EX5 приставляет из себя полностью электрический кроссовер, построенный на модульной архитектуре GEA. Его габариты составляют 4615 мм в длину, 1901 мм в ширину и 1670 мм в высоту, а колесная база равна 2750 мм. Автомобиль оснащен одним электродвигателем на передней оси, развивающим пиковую мощность 215 л.с.

В России EX5 представлен в двух версиях: гибридной и электрической. Первая доступна по цене от 3 569 990 до 3 869 990 рублей, а вторая - от 4 099 000 до 4 399 990 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Geely EX5 прошел краш-тест EuroNCAP.