Из дилерских автоцентров Санкт-Петербурга пропал седан Omoda S5

По итогам года в городе было зарегистрировано 111 автомобилей Omoda S5, что составляет 10% от всех продаж марки в городе. Об этом сообщил канал AutoRun SPb.

По данным из открытых источников, на центральном складе есть 23 машины, включая версию S5 GT с более мощным двигателем и агрессивным дизайном. Важно отметить, что все эти автомобили были выпущены в 2024 году, пишет «Российская газета».

Omoda S5 является аналогом Belgee S50. Базовая версия стоит от 1,84 млн рублей и оснащена 113-сильным двигателем объемом 1,5 литра и вариатором. Версия S5 GT комплектуется 147-сильным турбодвигателем и вариатором другой модели.

