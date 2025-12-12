В некоторых европейских странах, таких как Нидерланды, электросамокаты приравнены по юридическому статусу к мопедам со всеми вытекающими последствиями: права, регистрация, страховка. В Италии же самокаты признали полноценными транспортными средствами и, хотя права для управления ими все еще не нужны, к ним относятся другие ограничения, такие как запрет на вождение в нетрезвом виде. Водитель также должен быть старше 14 лет. В Германии даже для маломощных самокатов нужны водительские права, а во Франции они необходимы только для тех средств индивидуальной мобильности (СИМ), которые могут развивать скорость выше 25 км/ч. В Британии для использования личного электросамоката требуется водительское удостоверение, регистрация, страховка и шлем. В Японии законодательство чуть проще - маломощные самокаты приравнены к велосипедам, более скоростные - к мопедам.

© Российская Газета

Отдельное отношение в Европе к сервисам аренды СИМ. Они полностью запрещены в Праге, Париже и Мадриде из-за многочисленных жалоб жителей городов на неосторожное вождение и хаотичную парковку.

В Китае как таковых электросамокатов практически нет, есть только электровелосипеды, при этом у них обязательно должны быть педали. Их максимальная скорость, как и практически во всем мире, ограничена 25 км/ч. Если она выше - то это уже мопед или мотоцикл, и для управления им нужно водительское удостоверение. Но вне зависимости от класса СИМ, все водители должны соблюдать правила дорожного движения и, как правило, носить шлем.

В США единого законодательства по СИМ нет, но в большинстве штатов управление ими строго ограничено по возрасту - с 16, а то и с 18 лет. Практически универсально запрещено передвигаться по тротуарам.