Российские правила сертификации авто ждут корректировки: что изменится

Центральный научно-исследовательский автомобильный институт (НАМИ) начал подготовку изменений в методику по оценке соответствий машин. Речь идет о поправках в ГОСТ 33670. Об этом сообщил заместитель генерального директора по техническому регулированию Сергей Аникеев.

Проблема возникла у испытательных лабораторий, которые проверяют машины перед выдачей на них Свидетельства о безопасности конструкции транспортных и электронные (СБКТС) паспорта (ЭПТС). А именно в связи с проверками машин с правым рулем и гибридов.

Как отметили в НАМИ, в последнее время поступает много обращений от аккредитованных лабораторий по методике испытаний таких машин из-за угрозы потери лицензии за нарушения. Тем более, что такой повод есть. Недавно Арбитражный суд Приморского края аннулировал десятки СБКТС, выданных на такие машины. А заодно оставил без лицензии испытательную лабораторию, которая оформляла, якобы, такие документы без соответствующих проверок. Основанием для такого решения стала позиция Росаккредитации, заявленная в суде.

Суд признал, что применение стандартных методик к таким автомобилям является нарушением. Для праворульных машин, изначально рассчитанных на левостороннее движение, не подходит стандартная проверка световых фар. Пучок света направлен не на обочину. Для гибридных автомобилей и вовсе отсутствует утвержденная методика оценки соответствия нормам выбросов, что делает их сертификацию невозможной в рамках действующих правил. Поэтому НАМИ и взялось за решение вопроса.

Но насколько быстро будут подготовлены такие поправки - неизвестно. Как сертифицировать уже ввезенные автомобили - тоже. До принятия новой методики в правовом вакууме оказались и покупатели таких машин, и сами испытательные лаборатории.