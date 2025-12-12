В РФ продают ВАЗ-2105 без пробега

В Москве в продаже всплыла "капсула времени" - вазовская "пятерка", выпущенная 27 лет назад. С тех пор на ней не ездили: родной пробег автомобиля составляет всего 304 км, пишет "Авто.ру".

© Российская Газета

"Пятерка" выкрашена в редкий цвет "Жасмин": белый с легкой желтизной.

Выставленная на продажу "классика" - ВАЗ-21053 с 71-сильным карбюраторным двигателем 1,5 литра. Все жидкости и фильтры поменяны недавно, есть еще несколько заводских фильтров.

Ввиду идеального состояния автомобиля, в салоне которого сохранился тот самый запах новых "Жигулей", продавец считает, что ВАЗ-2105 вполне может претендовать на место в частной коллекции.

Назначенная цена - 1 295 000 рублей.