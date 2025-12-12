В Астраханской области обновлены федеральные трассы

В Астраханской области в нормативное состояние приведено 135 километров трасс федерального значения. Один из таких участков расположен на автодороге Р-22 "Каспий" в Черноярском районе. Здесь проходит большое количество многотонных фур, поэтому дорожное полотно испытывает огромную нагрузку.

© Российская Газета

На сегодняшний день специалисты ФКУ Упрдор "Каспий" привели в порядок на этом участке семь километров трассы. В ходе ремонта сначала был снят изношенный асфальт, после чего восстановлено основание дороги и устроены два новых слоя асфальтобетона - нижний и верхний щебеночно-мастичный. Последний обладает высокой износостойкостью и обеспечивает хорошее сцепление колес с дорогой.

Аналогичные работы продолжаются на двух соседних примыкающих отрезках общей протяженностью 16 километров. В рамках работ также предусмотрен ремонт примыканий к трассе и укрепление обочин.

Завершить работы и ввести объекты в эксплуатацию планируется в 2026 году.

В августе текущего года возобновлено строительство одного из главных инфраструктурных объектов региона - Восточного обхода. Объездная дорога пройдет мимо сел Началово и Яманцуга, через село Три Протока до Яксатово и примкнет к автомагистрали "Астрахань - Камызяк". Это позволит разгрузить областной центр от транзитного транспорта, и в первую очередь грузового.

Общая протяженность новой дороги составит более 7,5 километров. Строительство обхода осуществляется благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Сдать объект должны до конца 2027 года.