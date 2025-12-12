В России представили новый российский микроавтобус

Компания Sollers представила новый микроавтобус SF1. Об этом сообщает пресс-служба компании. Автомобиль рассчитан на перевозку шести пассажиров.

Микроавтобус оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 136 л.с., совместимым с топливом АИ-92. Агрегат отвечает экологическим нормам Евро-5 и агрегатирован с пятиступенчатой механической коробкой передач.

В базовую комплектацию автомобиля входят две подушки безопасности, система ABS, парктроники, кондиционер, подогрев передних сидений и руля.

Серийный выпуск микроавтобусов Sollers SF1 на заводе в Елабуге планируется начать в первом квартале 2026 года.

До этого сообщалось, что в России в третьем квартале 2026 года начнутся продажи нового рамного внедорожника Sollers S9.

Выпускать новинку планируется как с бензиновым, так и с дизельным силовыми агрегатами мощностью 200 л.с., а также восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. За 2025 год в проект запуска производства такого внедорожника Sollers инвестирует более 4 млрд рублей.

Производство стартует по полному производственному циклу. Кузовные детали для внедорожника будут штамповать на УАЗе, который также принадлежит Sollers.

Ранее стало известно, почему УАЗ перенес выход на рынок обновленного внедорожника «Патриот».